bgb Re: В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4077

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:26 Оценку имущества осужденных начали во втором полугодии и завершили 31 декабря 2016 года.

...Ресторан «Алтынсаф» площадью 1 600 кв. м поставили на баланс управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Пока в местном управлении так и не определились, что разместится во втором ресторане, принадлежащем семье экс-акима Костаная. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32384

до сих пор не могут определиться?!

это очередной пример хозяйственности нашего руководства....