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§ NG.kz
Барбекю и шашлыки вредят организму не меньше сигарет - ученые
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постоянная жарка или варка пищи на открытом огне или на углях повышает вероятность развития пневмонии, астмы и других болезней легких на 40-60 процентов, что делает их не менее опасными, чем сигареты.
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§ 211
Re: Барбекю и шашлыки вредят организму не меньше сигарет -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4674
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ну..
Я то и не думал, что лежал в туберкулезнике из за гарячих щящлыков..
Помню с голубей ели, объедение..
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§ elektron
Барбекю и шашлыки вредят организму не меньше сигарет - ученые
elektron


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Сообщений: 1960
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.09.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чан и его коллеги попытались оценить последствия от жизни в подобных условиях, наблюдая за здоровьем 277 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Примерно половина из них периодически или постоянно использовала уголь и дрова для приготовления пищи, обогрева помещений или других бытовых нужд. Ни один из них не курил и не страдал от болезней легких на момент начала наблюдений. За последующие десять лет около 20 тысяч из них умерли от рака и тяжелых болезней легких или же попали в больницы с подобными диагнозами. Это позволило ученым проследить, как костры и угольные печи влияют на здоровье человека.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32373?1537686629

Большего бреда в жизни не слышал. :lol:
На Кап Вердовских островах, вообще средняя продолжительность жизни 35- лет. Но не от шашлыков, а из за отсутствия медицины, как таковой. И нечего валить на шашлыки и костры и слушать бред. Живём один раз.! :lol: 8-)
А до 79-ти лет дожить нужно, тоже не каждому дано. Вот ведь как вредно то :-P

[Исправлено: elektron, 23.09.2018 - 08:16]
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* antonK
Барбекю и шашлыки вредят организму не меньше сигарет - ученые
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 765
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 24.09.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Британские ученые во всей красе ))

как показывают наблюдения пожарников...
Конечно, когда пожар исключительно уголь горит же или просто древесина, без всяких примесей в виде красок, лаков, пластмасс и прочего, что может гореть во время пожара.

p.s. Жарил, жарю и буду жарить!)
Ура небольшим кусочкам мяса 10 на 15, пожаренным на открытом огне!

[Исправлено: antonK, 24.09.2018 - 10:10]
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