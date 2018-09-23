elektron Барбекю и шашлыки вредят организму не меньше сигарет - ученые #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1960

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:15 Чан и его коллеги попытались оценить последствия от жизни в подобных условиях, наблюдая за здоровьем 277 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Примерно половина из них периодически или постоянно использовала уголь и дрова для приготовления пищи, обогрева помещений или других бытовых нужд. Ни один из них не курил и не страдал от болезней легких на момент начала наблюдений. За последующие десять лет около 20 тысяч из них умерли от рака и тяжелых болезней легких или же попали в больницы с подобными диагнозами. Это позволило ученым проследить, как костры и угольные печи влияют на здоровье человека.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32373?1537686629



Большего бреда в жизни не слышал.

На Кап Вердовских островах, вообще средняя продолжительность жизни 35- лет. Но не от шашлыков, а из за отсутствия медицины, как таковой. И нечего валить на шашлыки и костры и слушать бред. Живём один раз.!

А до 79-ти лет дожить нужно, тоже не каждому дано. Вот ведь как вредно то



[Исправлено: elektron, 23.09.2018 - 08:16]