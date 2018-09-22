211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1332





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4674

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:52 Цитата: Сыкымы:

Обналичку на дверях также сделай, для симметрии, так сказать. И с плинтусом потолочным тож не заморачивайся, так же режь по прямой. Ты ж его ещё не



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779737&topic_id=25444&forumid=2&1537757135 Обналичку на дверях также сделай, для симметрии, так сказать. И с плинтусом потолочным тож не заморачивайся, так же режь по прямой. Ты ж его ещё неИсточник:

По бюджету не предусмотрен ни плинтус, ни обналичка..

Потолочка натяжная будет..