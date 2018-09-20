pandit Re: Пришла коза рогатая, молочная... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 331

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Галина Черная.

"ЗАПИСКИ КОЗЫ"

4 июля 2018 г.



Я негодую. Третий день негодую. Не ем даже ничего почти. Ну, травы вязанку, пару веников, концентратов немного и полкило яблок. Воду сегодня даже пить не стала. Полведра только выпила и все. В остальное нагадила. Потому что негодую.

Третьего дня она такая говорит: “Девки! Радуйтесь! К вам жених едет!”

Хоспади! Жених! А я вся в золе! Вымя в золе, хвост в золе, даже спина в золе! Положа копыто на рубец, скажу честно, что не в золе только правое ухо было. И то не все. С краешку чистое только, сантиметр где-то. Все остальное в золе.

Да, ладно я! Я хоть отряхнуться успела. Маруся вообще вся в гудроне из-под забора вылезла. А тут жених!

Идите, говорит, встречайте производителя.

Да чего там идите! Тут бежать надо!

Как я ломанусь сквозь забор!

Сама бегу, сама вымя об лопухи вытираю. Пару роз зажевала на ходу для свежего дыхания. Я с утра просто лук ела. Немного. Полгрядки пообкусала слегка. Но, мало ли не выветрилось.

Прибежала, вымя поправила, стою вся красивая, жду.

Гляжу, в конце улицы машина показалась. И сердце прям так застучало! Прям застучало. Знаете, как застучало? НЕДОВЕРЧИВО!

Не. Я, конечно, многое ожидала увидеть. Но не Daewoo Matiz!

Все, думаю. Разувайся, девка, из сандалей. Кина не будет, кинщик спился.

Вон, говорит, едет!

А я не слепая! Я вижу, что едет! В Daewoo Matiz. Производитель. Я одного не понимаю, он к нам частями, что ли едет??? Голову и ноги сейчас привезут, а остальное на днях закинут???

Не скажу, что наконец-то, но доехали. Выносят. Переноску кошачью.

Мне прям поплохело. Я, говорю, граждане хорошие, вы адресом ошиблись, мы блохарей не заказывали! У нас своих еще мыши не доели! Оно у вас поди еще только в силикогель гадить привыкло, несите его отсюда!

А наша малохольная радуется, руками машет, как-будто у нее оба полушария с левой резьбой.

Достает.

Я прям на седалищный бугор так и села. Производитель! Не. Не так. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!! Я глаз прищурила, заценила. Могуч! Килограмма 3. Максимум 3150.

Я, говорю, любимая ты наша, многоуважаемая провокация козьей истерики, это, говорю, кто??? Я, говорю, три охоты пропустила, у меня с чувством юмора большие напряги случаются, это, говорю, что за милейшее недоразумение? И почем нынче этот разбавленный опиум для народа? Я, говорю, где ты этот неликвид нахапала? В Пятерочке? По акции? На сэкономленные бонусы? В молочном отделе в коробке с просроченным йогуртом лежал?

А она радостная, хватает этого чикембрика и домой тащит.

Ты, говорит, Белка, самая удойная, тебе жениха на ноги и поднимать. Серьезно? Мне? А за какие такие заслуги у подъезда стоит Воронок???

Как только язык-то повернулся этого гнома женихом назвать!

Чихую корми, кошаков корми, теперь еще и этого корми! Тьфу!

Тьфу еще раз!

Третий день негодую. Молоко жму, в кормушку гажу, жОниху люлей отвешиваю.

У вас дочка подрастает, скоро замуж соберется, вы ей это, жениха-то приглядели??? А, что? Пора бы. Они в ясельной группе такие все забавные! Берите уже! Вместе с соской и горошком. Пока вырастите, пока воспитаете, там, глядишь и свадьба не за горами!

Бегите, говорит, жениха встречать!

Лохотронщица!