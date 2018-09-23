/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Табун на посевах		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Табун на посевах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карабалыкский район, Новотроицкий сельский округ. Поля нашего крестьянского хозяйства находятся вблизи села, и каждый год у нас одна и та же проблема на протяжении десятка лет.
Читать новость

§ pandit
Re: Табун на посевах
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 23.09.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К участковому обращались?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 58
Пользователей: 0
Всего: 58

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх