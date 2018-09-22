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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: 211
§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и они..
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§ kbkz1980
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.09.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это куда?
К бело-розовой плитке?
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Это куда?
К бело-розовой плитке?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779677&topic_id=25444&forumid=2&1537631884

Это так себе, кухню потом закажем , когда нибудь, то обои будем менять, тут конечно нужно было мебель, кафель, обои..
Потому что я за... , их выбирать со своей, какие ей прингянулись, сразу быстро купил и хватит..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заливаем стяжку в хрущевку..



Ну и попутно с деревяшки от какой то кровати, которую я подобрал около помойки среди строительного мусора еще года два назад, выпиливаем полочки, на низ и в середину..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну конечно же не то..
Ну теперь значит обои потом нужно будет поменять в следующем году, где то к маю месяцу, после того как закажу кухонный гарнитурчек..



Может еще как то церезитом замажется, линолеум оденется и будет попроще..
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§ kbkz1980
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.09.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,просто трудов жалко.
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще бежевый хотел кафель брать, что то с ним связанное..
Ну два мнения..
Теперь что получилось..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Устанавливаем сендвич панели на окно..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три рулона хватило ровно на видимую часть.
Невидимую решили не красить водоэмульсионкой, все таки будущий жир будет там, заклеили десятилетними обоями, которые сейчас в моей половине и лежали в гараже..
Потом просто снимем их..
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