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§ NG.kz
Из Казахстана запретят вывозить необработанные шкуры КРС
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение принято в целях поддержки кожевенных предприятий страны. Ранее аналогичный запрет для обеспечения сырьем и загрузки казахстанских кожевенных предприятий действовал с ноября 2016 года по апрель 2017 года. Он показал положительные результаты.
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§ 211
Re: Из Казахстана запретят вывозить необработанные шкуры КРС
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну пусть тогда у колхозников сами закупают дороже..
Не будут же..
Будут брать за копейки..
Разница и есть 2 ярда евро..
Короче хотят на это бабло сами обмануть колхозников на это бабло..
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§ drakon
Из Казахстана запретят вывозить необработанные шкуры КРС
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14620
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через 2 месяца откроют мясокомбинат в Аркалыке.
Куда будут их девать? Затоваривание - будет... :lol: :-o
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§ 211
Из Казахстана запретят вывозить необработанные шкуры КРС
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если бы на бензин ввели, на газ, на полезные ископаемые и чтобы все нам было дешевле..
Нет, нужно отобрать у людишек последнее за халяву..
Выгоднее будет на помойку выкидывать, чем сдавать..
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