211 Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1323





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4672

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:00 Цитата: kbkz1980:

Это куда?

К бело-розовой плитке?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779677&topic_id=25444&forumid=2&1537631884 Это куда?К бело-розовой плитке?Источник:

Это так себе, кухню потом закажем , когда нибудь, то обои будем менять, тут конечно нужно было мебель, кафель, обои..

Потому что я за... , их выбирать со своей, какие ей прингянулись, сразу быстро купил и хватит..