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§ NG.kz
Помочь участникам проекта "Нужные деньги" костанайцы намерены турниром по мини-футболу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турнир по мини-футболу, который организуют костанаец Алмат БАТЫРГУЖИН и его друзья, пройдет в субботу, 29 сентября. Взносы участников организаторы планируют передать в благотворительный проект «Нужные деньги».
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§ 211
Re: Помочь участникам проекта "Нужные деньги"...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зрители участвуют?
Ну а футболисты молодцы, не ожидал от них, ведь сколько мы их хаем что играть не умеют..
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