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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14619
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Дорогое блин, у меня литр 4600 тенге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779712&topic_id=25576&forumid=2#779712

Да, дороговато. 11€ за 1 литр. Не знаю что то,
но я при замене масла - осенью, отдаю 40€,
вместе с работой... :lol: :oops:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4667
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в последний раз 60 евро по вашему отдал, салонник, воздухан, маслянный, промыл движок, проехал больше немного.
Теперь в коробку нужно заливать, 53 тысячи надо, по вашему наверно 120 евро..
Опять же бабла не хватает пока..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14619
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот через пол часа пообедаем и поедем.
Сегодня какой то суп,даже не знаю,

Капуста тушённая с индейкой и салат-

грибы с красным луком и растительным маслом.
Всё это едим - без хлеба. Запиваем -
минеральной водой. Потом можно ехать
на Октоберфест...
:lol: :oops:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6178
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.09.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

О.. ну надо же. У меня такая же столешница. Значит у меня тоже немецкая:)))
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14619
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Значит у меня тоже немецкая:)))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779722&topic_id=25576&forumid=2#779722

Допустить,что немецкую привезли в - Казахстан,
Но наоборот - нет... :lol: :oops:
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Страница 901 из 901«1...899900901
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