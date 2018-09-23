drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13503





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14619

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:23 Вот через пол часа пообедаем и поедем.

Сегодня какой то суп,даже не знаю,



Капуста тушённая с индейкой и салат-



грибы с красным луком и растительным маслом.

Всё это едим - без хлеба. Запиваем -

минеральной водой. Потом можно ехать

на Октоберфест...

