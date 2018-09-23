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§ NG.kz
Дубль Пиззелли принес "Актобе" волевую победу над "Тоболом"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33773
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футболисты "Актобе" сыграли с костанайским "Тоболом" в 27-м туре казахстанской премьер-лиги. Матч, прошедший в Актобе, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяева. Основные события пришлись на второй тайм.
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§ 211
Re: Дубль Пиззелли принес "Актобе" волевую победу над...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4667
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пизели, Марьянович..
Когда Тобол купит Рональду?
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