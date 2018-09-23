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§ NG.kz
В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33773
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликованный министерством внутренней безопасности 447-страничный документ предполагает отказ соискателям, если выяснится, что они воспользовались рядом мер социальной поддержки.
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§ 211
Re: В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4667
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь я расстроился..
Интересно, омереканцы читают наши миграционные изменения?
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§ Vital
Re: В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6178
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.09.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Омериканцы нет, не читают. А наши читают. Куча наших патриотов там работают. В том числе сосед мой. Они там на стройках горбатятся. Приезжают и тут на новых джипах гоняют в белых рубашках:)))
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* drakon
В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14619
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Приезжают и тут на новых джипах гоняют в белых рубашках:)))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779706&topic_id=35613&forumid=1#779706

Виталя, зачем ехать в Омерику и там - Горбатиться?
У вас и так все на Жипах - гоняют... :lol: :-o
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§ 211
В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4667
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Куча наших патриотов там работают.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779707&topic_id=35613&forumid=1#779707

У нас же форумчанин туда свалил, который собирал мерседесы 123тьи кузова..
А тут такой правильный был, Омерику не любил, любил наш таможенный Союз..
Ан нет..

[Исправлено: 211, 23.09.2018 - 14:37]
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