Серый волк Открытый чемпионат города по молниеносным шахматам на призы акима области прошёл в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9638

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:44 Ладно, буду первым. Такая доска дело хорошее, позитивное. Поддерживаю!

Нужное, хотя и конечно не оригинальное решение. Только нужно было для 18 года 21 века привлекать более качественных специалистов, выдающих намного более крутые идеи. Нельзя просто копировать партии и решения, чтоб качественно развиваться.

Нужно разрабатывать более качественные ходы в этих формах. Иначе с копиями как в истертом до дыр всеми начинающими в секции дебюте.

Можно конечно попробовать закрыть глаза на дикую аляповатость цветовых решений плитки, с головой выдающую колхоз дизайн в пампасах. Но вот на что закрыть глаза нельзя ниже.



Но не может ли гражданин гроссмейстер пояснить, что за фигуры колесят по шахматной доске из клеток районов области на машине с наклейкой акимата костанайского района?

Если прочитать по ссылке, то вроде по их скакательным через заборы способностям после ДТП, это должны быть явно кони! И знает ли король в этой партии, кто их послал в эти клетки и чем эти кони занимаются?



Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32370#779696 - На одной из центральных улиц Узунколя, где каждый день играют более 10 детей, сегодня на полном ходу служебный автомобиль с наклейкой акимата Костанайского района врезался в ограждение, - написал он. - Как пояснили очевидцы, сразу после удара двое мужчин приблизительно 30 лет выскочили из машины и скрылись во дворах домов. Прибывшие на место ДТП полицейские по горячим следам обнаружили нарушителей и доставили в местный РОВД. К счастью, в этот день на улице не было ни одного ребёнка, и в этой аварии, кроме автомобиля и репутации акимата Костанайского района, никто не пострадал. Добавим, что в ходе осмотра автомобиля было выявлено несколько пластиковых стаканов, с которых доносился резкий запах алкоголя. Источник:



[Исправлено: Серый волк, 23.09.2018 - 08:46]



[Исправлено: Серый волк, 23.09.2018 - 08:55]