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§ NG.kz
Открытый чемпионат города по молниеносным шахматам на призы акима области прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33771
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Церемония открытия турнира прошла на площади перед Шахматным клубом, где после замены брусчатки разместился шахматный сквер. Первых ход на огромной шахматной доске сделал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
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§ Серый волк
Открытый чемпионат города по молниеносным шахматам на призы акима области прошёл в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9638
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.09.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, буду первым. Такая доска дело хорошее, позитивное. Поддерживаю!
Нужное, хотя и конечно не оригинальное решение. Только нужно было для 18 года 21 века привлекать более качественных специалистов, выдающих намного более крутые идеи. Нельзя просто копировать партии и решения, чтоб качественно развиваться.
Нужно разрабатывать более качественные ходы в этих формах. Иначе с копиями как в истертом до дыр всеми начинающими в секции дебюте.
Можно конечно попробовать закрыть глаза на дикую аляповатость цветовых решений плитки, с головой выдающую колхоз дизайн в пампасах. Но вот на что закрыть глаза нельзя ниже.

Но не может ли гражданин гроссмейстер пояснить, что за фигуры колесят по шахматной доске из клеток районов области на машине с наклейкой акимата костанайского района?
Если прочитать по ссылке, то вроде по их скакательным через заборы способностям после ДТП, это должны быть явно кони! И знает ли король в этой партии, кто их послал в эти клетки и чем эти кони занимаются?

Цитата:
- На одной из центральных улиц Узунколя, где каждый день играют более 10 детей, сегодня на полном ходу служебный автомобиль с наклейкой акимата Костанайского района врезался в ограждение, - написал он. - Как пояснили очевидцы, сразу после удара двое мужчин приблизительно 30 лет выскочили из машины и скрылись во дворах домов. Прибывшие на место ДТП полицейские по горячим следам обнаружили нарушителей и доставили в местный РОВД. К счастью, в этот день на улице не было ни одного ребёнка, и в этой аварии, кроме автомобиля и репутации акимата Костанайского района, никто не пострадал. Добавим, что в ходе осмотра автомобиля было выявлено несколько пластиковых стаканов, с которых доносился резкий запах алкоголя. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32370#779696


[Исправлено: Серый волк, 23.09.2018 - 08:46]

[Исправлено: Серый волк, 23.09.2018 - 08:55]
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§ Серый волк
Открытый чемпионат города по молниеносным шахматам на призы акима области прошёл в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9638
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.09.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаясь к явлению шахматной доски из плитки публике.
Это как и весь комплекс Центрального сквера имиджевый элемент.
Он являясь маленьким фрагментом определяет уровень.
И увы эта убогая красная плитка и все окружающее это уровень для Узункольского района.

Наш век стремителен, сегодня Москва, вчера Севастополь, завтра европейские города и достопримечательности.
Да, то, что шаблоны, то что символы, то, что олицетворяет.

Мир стал доступнее и мир стал отлично виден.
Решения хорошо заметны и их можно сравнивать.
И в этом динамичном мире в 21 веке изменилось восприятие.
20 век давно кончился.
И вот в этом динамичном мире либо попадает решение в проходные и получается, либо провал.

Увы сделанное по большому счёту не Зарядье, не Central Park и не площади городов.
Это проигрыш партии и уровень Узунколей.
И если отдельным подхалимам и не носившим в отсталую школу учебники это нравится, то это не показатель. Это все равно отсталость видная с первого кадра.
Делать это нужно было с специалистами решающими комплекс площадей и сквера. И делать это нужно было с людьми уровня выше, чем сделали в Зарядье. Иначе вы эту партию проиграли. Современный мир увы такой.

посмотрите ролик.
Он пытается выдавать сильные ходы!
Есть очень небольшие огрехи оператора и монтажа, но это уже уровень.
Уровень выводящий имидж из под плинтуса, куда его закатили регионы.

Так вот делать в современном мире нужно ещё лучше, и уже точно не такое слабое решение как с новым дизайном центра с убогой плиткой.
https://youtu.be/d54dtIJvfKg
[video]https://youtu.be/d54dtIJvfKg[/video]


:lol:
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