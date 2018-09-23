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≡ ДТП в Узунколе - автомобиль с наклейкой акимата Костанайского района врезался в ограждение		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДТП в Узунколе - автомобиль с наклейкой акимата Костанайского района врезался в ограждение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33771
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.18 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отмечает автор видео, жители этой улицы неоднократно обращались с просьбой установить лежачих полицейских, так как каждый день на большой скорости проезжают автомобили, а там действительно очень много детей.
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§ 211
Re: ДТП в Узунколе - автомобиль с наклейкой акимата...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таких аварий тысячи происходят..
Сотрудники ПКСК, сотрудники магазинов, сотрудники деревень, сотрудники еще кого то и тд и тп..
В этот раз сотрудники акимата..
Что такого, не понимаю..
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§ Vital
ДТП в Узунколе - автомобиль с наклейкой акимата Костанайского района врезался в ограждение
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6176
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.09.18 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Сотрудник деревни продал корову и купил москвич , а на следующий день расколотил по пьяне. Согласен. Кому какое дело до него? А в нашем случае все не так просто.

[Исправлено: Vital, 23.09.2018 - 07:21]
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§ Серый волк
Re: ДТП в Узунколе - автомобиль с наклейкой акимата...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9638
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.09.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двое мужчин с наклейкой акимата костанайского района удирающие дворами наверное надолго должны запомниться жителям Узунколя. Цитата:
211:
В этот раз сотрудники акимата..
Что такого, не понимаю..

Не, на этот раз твои лизания акиматских преступников, сдриснувших с места преступления, не прокатывают.
Нуно было про их трудную работу написать, как они в запое... то есть в забое рубили породу две смены подряд отбойными молотками и трясущимися руками с кровавыми мозолями налили по полстаканчика пластикового. :lol:
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§ Серый волк
Re: ДТП в Узунколе - автомобиль с наклейкой акимата...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9638
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.09.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авторов подвига в студию!
Родина должна знать этих героев в лицо!

Ещё в студию это корыто с наклейкой акимата!
Оно явно выжило и представляет для жителей области опасность!

Цитата:
в этот день на улице не было ни одного ребёнка, и в этой аварии, кроме автомобиля и репутации акимата Костанайского района, никто не пострадал.


Ещё очень полезно походатайствовать в правительстве, о том, что акимат этого района должен сдать источники опасности и в целях сохранности жизней граждан передвигаться на общественном транспорте, если им вообще передвигаться нужно.

Кстати можно ли поинтересоваться, что делали эти двое в чужом районе на государственном автомобиле? И почему налогоплатильщики должны оплачивать катания в соседнем районе, топливо, разбитые машины и зарплаты в зюзю пьяных госслужащих с пластиковыми стаканчиками?
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§ Серый волк
Re: ДТП в Узунколе - автомобиль с наклейкой акимата...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9638
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.09.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
сотрудники деревень,

:lol: :lol: :lol: :lol:
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* drakon
Re: ДТП в Узунколе - автомобиль с наклейкой акимата...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14613
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Что же делали сотрудники акимата Костанайского района в Узунколе

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32370

Приезжали Опыт - перенимать...
:lol: :oops:
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