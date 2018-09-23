Авторов подвига в студию!

Родина должна знать этих героев в лицо!



Ещё в студию это корыто с наклейкой акимата!

Оно явно выжило и представляет для жителей области опасность!



Цитата: в этот день на улице не было ни одного ребёнка, и в этой аварии, кроме автомобиля и репутации акимата Костанайского района, никто не пострадал.



Ещё очень полезно походатайствовать в правительстве, о том, что акимат этого района должен сдать источники опасности и в целях сохранности жизней граждан передвигаться на общественном транспорте, если им вообще передвигаться нужно.



Кстати можно ли поинтересоваться, что делали эти двое в чужом районе на государственном автомобиле? И почему налогоплатильщики должны оплачивать катания в соседнем районе, топливо, разбитые машины и зарплаты в зюзю пьяных госслужащих с пластиковыми стаканчиками?