pro100tak Re: Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода... #8





(Пользователи) Сообщений: 217

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 02:32 М-да... Все больше и больше убеждаюсь в том что, когда за любое дело берется частник по своей собственной инициативе - у него, как правило, все получается (все посчитает - взвесит). Как только появляется государство со своими тендерами, закупками и дрпр, там обязательно что-нибудь на грани порыва сетей, обесточивания, обезвоживания, обездороживания, обордюрования с брусчаткованием и дрпр. А начинается все с момента регистрации, когда записывают кучу видов деятельности, на всякий случай. Потом получают лицензии, заключая всякие фиктивные и левые договора на предмет соответствия материально-технической базы. Потом участвуют в тендерах, занижая цены, и реальные фирмы, готовые работать, выполняя все условия и требования, остаются за бортом. Проходят левые, отстегнувшие, и потом уже нагнувшие тех, кто должен был бы это мониторить. Уж лучше было бы как в монологе у Карцева про государство и народ. Тьфу-тьфу, свят, свят. О чем это я, конкуренция же должна быть. Хотя, когда были Тяжстрой, Горжилстрой, Мостострой идрпр и соответствующие проектировщики с надзорами, порядка было больше. Может, во всем виноваты бывшие парторганизации с неподкупными ментами? Как раньше говорили насчет газет - с помощью газеты можно было прихлопнуть и муху и коммуниста.