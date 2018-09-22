211 Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4658

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:28 Цитата: bgb:

имея такое баблище, я бы и не помышлял бы попасть в совет директоро



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779680&topic_id=35605&forumid=1#779680 имея такое баблище, я бы и не помышлял бы попасть в совет директороИсточник:

Ну..

Сохрани как говорится и приумножь..

Чьи деньги это еще та тема..

Или того музыканта, у кого в офшорах 20 ярдов по моему, или у одного родственника, который вступил в Совет, все одно, это бизнес.

Тут хочешь не хочешь, а сделаешь то, чего хотят мушчинки повыше..