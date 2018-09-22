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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33768
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда Драконта спросили, почему он за большую часть преступлений назначил смертную казнь, он ответил, что мелкие преступления заслуживают этого наказания, а для крупных он не нашел большего. А у нас взяточники и казнокрады откупаются наворованным.
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2837
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.09.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если депутатов и чиновников , даже самого главного устраивает такой порядок , то почему я должен возмущаться , ровным счетом я ничего не изменю , а кто это может изменить - им вообще наплевать
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4658
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Ну товарищ Воронин..
Как вегда в своем амплуа..

Цитата:
кроется не в людях. а в системе. Ког


То есть если украл, ограбил или еще что то, то виноват не человечек, а кто то?
Дракоша виноват, ога..
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4658
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И пост министра у нас никогда не стоил каких то смешных 40 тысяч..
Тов. Воронин верит всяким слухам и распускает их же?
Как он себя то не ценит..
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14612
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В середине 1990-х говорили, что пост министра стоит $40 тысяч,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32356

Цитата:
211:
И пост министра у нас никогда не стоил каких то смешных 40 тысяч

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32356


Марик, эта цена была в начале зарождения корупции.
Сейчас наверное уже стоит 40 млн. ... :lol: :-o
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4658
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже в советское время пост министра стоил не менее полумиллиона долларов, и то тебя должен утвердить ОН..
Потом понеслось Нефть в обмен на продовольствие..
У них все окупалось за неделю..

[Исправлено: 211, 22.09.2018 - 12:04]
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4658
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пост депутата до 3х миллионов долларов..
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4658
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало того, в совет директоров нефте или газовой кампании нужна не только волосатая рука, а и взнос до 250ти миллионов долларов плюс на личном либо крышующем счету в офшорах не менее миллиарда американских денег..
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4067
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.09.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мало того, в совет директоров нефте или газовой кампании нужна не только волосатая рука, а и взнос до 250ти миллионов долларов плюс на личном либо крышующем счету в офшорах не менее миллиарда американских денег..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32356

имея такое баблище, я бы и не помышлял бы попасть в совет директоров)))
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§ Сыкымы
Re: Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.09.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если хочешь чтобы тебе поверили - нужно самому свято верить в свою брехню, ну или делать вид, что веришь, и смотреть как на неё реагируют другие. Хотя сам в 90-е максимум о сотне баксов мечтал. Интересно, откуда ж такие подробности? Не иначе как в совете директоров уши грел... когда поломойкой там работал. 8-)
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4658
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Интересно, откуда ж такие подробности? Не

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779681&topic_id=35605&forumid=1&1537644202

Согласен конечно же, если ты про тов. Воронина.
Просто не понял почему он о сотне баксов мечтал и откуда ты знаешь..
Если это ко мне, то конечно же мимо..
И говорю я исходя из тематики конечно же..
Ничего лишнего..
В дебри мне еще с тобой не хватало..

[Исправлено: 211, 23.09.2018 - 01:59]
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4658
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
имея такое баблище, я бы и не помышлял бы попасть в совет директоро

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779680&topic_id=35605&forumid=1#779680

Ну..
Сохрани как говорится и приумножь..
Чьи деньги это еще та тема..
Или того музыканта, у кого в офшорах 20 ярдов по моему, или у одного родственника, который вступил в Совет, все одно, это бизнес.
Тут хочешь не хочешь, а сделаешь то, чего хотят мушчинки повыше..
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§ Сыкымы
Re: Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.09.18 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И говорю я исходя из тематики конечно же..

Какой? Твоё имя я разве упоминал? Ты чё завёлся? На поломойку обиделся?
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* pro100tak
Николай ВОРОНИН: Картонные сабли и хлопушки
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.09.18 - 01:43
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