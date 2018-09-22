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211:
При другом раскладе было бы ровно наоборот..
Расклад может быть ещё интереснее.
Когда водопровод зимой рванет из-за некачественных стыков или весь распадется на куски подрядная организация смачно свернет жителям и заказчикам жирный кукиш и сунет его под нос!
У вас там на расстоянии в полметра от стыков трубы вандалы копали и вызвали деформации стыков и никакой гарантии на работы в этом случае быть не может. А обратное придется доказывать в экспертизах и бесконечных судах.
Случаев некачественных работ с полипропиленовыми трубами предостаточно, тем более в насквозь коррумпированной тендерщине.
Сколько там миллиардов обошелся государству этот магистральный водовод?
[Исправлено: Серый волк, 22.09.2018 - 13:40]