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≡ Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода стоимостью более 31 млн тенге, задержали в Тарановском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода стоимостью более 31 млн тенге, задержали в Тарановском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33767
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трубы магистрального водопровода Тобол-Притобольск вырывали из земли и увозили в августе и сентябре - более месяца. С 11 августа по 20 сентября в полицию поступило 7 заявлений, однако экскаватор задержали только 21 сентября. И еще непонятно - надолго ли.
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§ Серый волк
Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода стоимостью более 31 млн тенге, задержали в Тарановском районе
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9633
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.09.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем дальше в глубинку одичания, тем чудесатее!
А какие-то глупые наоономащенные вурдалаки все улицы переименовывают и сказочным персонажам на кобылах несуразные памятники лепят!
На память об этом событии можно целую композицию как первоцелинникам создать!
:-)
Басмачи на экскаваторазх выкапывают стратегический водопровод и местные полицаики всего района облепив технику им выхллопную трубу и гусеницы подобострастно заявлениями и тряпочкой протирают.
Поставить эту фундаментальную композицию вторметацелинников будет лучше всего прямо на плиточном пустыре у областного акимата.

Еще можно добавить, что когда чиновники крадут и продают детские сады, книжные магазины библиотеки и всю городскую собственность, которую могут отковырять в городе, и ничего им за это не бывает кроме медалей, то следом пойдут и трубы и ресурсы и все остальное. Эдакий исторический материализм!

[Исправлено: Серый волк, 22.09.2018 - 13:44]
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§ 211
Re: Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Хотели украсть одни, а украли другие..
Теперь одни получились Святыми, другие ворами..
При другом раскладе было бы ровно наоборот..
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§ Серый волк
Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода стоимостью более 31 млн тенге, задержали в Тарановском районе
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9633
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.09.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
При другом раскладе было бы ровно наоборот..

Расклад может быть ещё интереснее.
Когда водопровод зимой рванет из-за некачественных стыков или весь распадется на куски подрядная организация смачно свернет жителям и заказчикам жирный кукиш и сунет его под нос!
У вас там на расстоянии в полметра от стыков трубы вандалы копали и вызвали деформации стыков и никакой гарантии на работы в этом случае быть не может. А обратное придется доказывать в экспертизах и бесконечных судах.
Случаев некачественных работ с полипропиленовыми трубами предостаточно, тем более в насквозь коррумпированной тендерщине.
Сколько там миллиардов обошелся государству этот магистральный водовод?

[Исправлено: Серый волк, 22.09.2018 - 13:40]
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§ Артем Марусич
Re: Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 55
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 22.09.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На новый водопровод было выделено 559 миллионов тенге
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§ 211
Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода стоимостью более 31 млн тенге, задержали в Тарановском районе
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
На новый водопровод было выделено 559

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779654&topic_id=35609&forumid=1#779654

Пласмассовый, будет стоять вечно..
Давно бы так..
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§ elektron
Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода стоимостью более 31 млн тенге, задержали в Тарановском районе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.09.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А обратное придется доказывать в экспертизах и бесконечных судах.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779671&topic_id=35609&forumid=1&1537627759

Вот хоть убей, не припомню ни одну статью за халатность, чтоб проходили. Драки, взятки и тп. 8-) :-P
ПС : в смысле в НГ статью ;-)

[Исправлено: elektron, 22.09.2018 - 15:55]
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§ elektron
Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода стоимостью более 31 млн тенге, задержали в Тарановском районе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.09.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
На новый водопровод было выделено 559 миллионов тенгеИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35609&post_id=779674&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1&1537628361

Это же сколько лавочек, то есть скамеек с USB зарядкой поставить то можно было по всему городу :lol:
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