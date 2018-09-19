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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 88 из 88«1...868788
Куратор темы: 211
§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и теперь, сколько там, пол одинадцатого вечера, пришла очередь бригады..
Вчера это было в районе двух ночи..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а теперь можно и подышать..
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§ Sniper
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.09.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну и теперь, сколько там, пол одинадцатого вечера, пришла очередь бригады..
Вчера это было в районе двух ночи..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25444&viewmode=flat&sortorder=0&start=1305

ну, которая из них твоя келинка? :-) :-)
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупаем какую то дивную шуршалку нулевку что ли..



Наждачки нулевки не было..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
которая из них твоя келинка

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25444&post_id=779365&order=0&viewmode=flat&pid=779352&forumid=2#779365

В Казахстане разрешено иметь четыре штуки сразу, а вообще сколько юрт, то есть квартир, столько и жен можешь иметь..
Главное обеспечивать..
Так что эти две мои..
Одна старшая, другая младшая..
У каждой своя юрта, свой шанырак..

[Исправлено: 211, 20.09.2018 - 13:41]
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§ Sniper
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.09.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Главное обеспечивать..
Так что эти две мои..
Одна старшая, другая младшая..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779366&topic_id=25444&forumid=2#779366

и когда ты только успеваешь исполнять свои супружеские обязанности? На сторону не бегают от тебя? ;-) :lol: :-o
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В гараже нахожу валяющиеся сэндвич или бюргер панели и...
С удивлением обнаруживаю что резал то я их не так, оттого и забросил..
По идее нужно резать поперек, хватает на два стандартных окна..
Я резал вдоль..



Столько денег выкинул тогда, и нафик в гараж спрятал эти сэндвичи..
А нужно было тт в его то их знать как резать..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а тем временем, заравниваем все глатом и включаем духовку для того, чтоб высохло побыстрее..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмечу приятную мелочь, дырка на изогнутом кафеле плюс розетка смотрится отнюдь не вызывающе, как я ожидал..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одна сегодня приобретенная полезная мелочь, это жидкий пластик или клей как тут написано для пвх..



Им мы будем обрабатывать зазоры на пластиковых откосах..

[Исправлено: 211, 20.09.2018 - 18:52]
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§ kbkz1980
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.09.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запах у этой бяки очуметь(((
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот строительный мусор мы сбрасываем с пятого этажа сами, безо всяких труб, вот сюда около контейнеров..
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§ Sniper
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 09:52
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и под теплый субботний вечер..



Клеим обои..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4651
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обои были взяты наперед, просто так и ни под что, изначально решали просто сменить обои..
Так что как они впишутся туда, сам не знаю, а тратить деньги на другие уже не стльно хочется..
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