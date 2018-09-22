Серый волк Экскаватор, с помощью которого похитили участок водопровода стоимостью более 31 млн тенге, задержали в Тарановском районе #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9633

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:06 Чем дальше в глубинку одичания, тем чудесатее!

А какие-то глупые наоономащенные вурдалаки все улицы переименовывают и сказочным персонажам на кобылах несуразные памятники лепят!

На память об этом событии можно целую композицию как первоцелинникам создать!



Басмачи на экскаваторазх выкапывают стратегический водопровод и местные полицаики всего района облепив технику им выхллопную трубу и гусеницы подобострастно заявлениями и тряпочкой протирают.

Поставить эту фундаментальную композицию вторметацелинников будет лучше всего прямо на плиточном пустыре у областного акимата.



Еще можно добавить, что когда чиновники крадут и продают детские сады, книжные магазины библиотеки и всю городскую собственность, которую могут отковырять в городе, и ничего им за это не бывает кроме медалей, то следом пойдут и трубы и ресурсы и все остальное. Эдакий исторический материализм!



[Исправлено: Серый волк, 22.09.2018 - 13:44]