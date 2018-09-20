Цитата: yudjin:

нас же так всегда... пока бампер не грянет, никто не пошевелится!



Вы не знаете откуда население акиматов в город понаприехало?

Готов поспорить, что большинство из них светофор первый раз в жизни увидели, когда в город выехали на базар за солью, спичками и штанами.

Но лучше им не говорить, что когда опоры городского освещения выдергивают, нуно светофоры заранее думать как запитывать.



Пусть они лучше на выдергивании столбов в городе барыжат, чем опять на деревья переключатся.

И так уже весь город погрызли.