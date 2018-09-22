elektron Моя Деревенька и её окрестности. #13487





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1954

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:28 Цитата: alex_60:

отправит тебя за такие мысли Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779606&topic_id=25576&forumid=2&1537593932 отправит тебя за такие мысли Источник:

Да ладно, я же пошутил

Дракоша всё правильно написал.

Кстати почитал тут на досуге, полезные они однако!

плоды каштана

В современной фармацевтике широко используется экстракт плодов каштана для создания мазей от варикозного расширения вен, таблеток, капель и даже инъекций для лечения болезней сердечнососудистой системы. Кожура плодов, кора и листья конского каштана также обладают лечебными свойствами.09.05.2014