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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.18 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Стареешь, не кашт


рискуешь сильно.
отправит тебя за такие мысли далеко.... к адекватным.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.09.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
отправит тебя за такие мысли Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779606&topic_id=25576&forumid=2&1537593932

Да ладно, я же пошутил :oops:
Дракоша всё правильно написал.
Кстати почитал тут на досуге, полезные они однако! ;-)
плоды каштана
В современной фармацевтике широко используется экстракт плодов каштана для создания мазей от варикозного расширения вен, таблеток, капель и даже инъекций для лечения болезней сердечнососудистой системы. Кожура плодов, кора и листья конского каштана также обладают лечебными свойствами.09.05.2014
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14611
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
плоды каштана

Чернил - мало у меня, пишу сокращённо... :lol: :oops:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4647
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну у нас каштанов нет, а есть маковка..



Сегодня немного сорвали..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4647
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У него палец большой сломаный, в гипсу, а с каким остервенением работает..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4647
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4647
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще свеклу урожай собрать надо, капусточку, перчик острый..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4647
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От помидорков осталось куча колышков, понадобятся на следующий год..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4647
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вдоволь натрудившись, балуем себя немного пицами и денерами, это место, где откушивают одни блатные Костаная и Рудного..



Чувствую себя с ними единым народишком..
Кстати это не мой Лексус, помню он тоже девочку искал , следопытом был..
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