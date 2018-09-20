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§ NG.kz
Пришла коза рогатая, молочная...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33767
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коз вообще-то изначально было две. Теперь только дойных уже четырнадцать, небольшое стадо, которое хозяева - Дмитрий Беспалько и Полина Назарова - надеются существенно увеличить. Цель - расширить за счет этого переработку как количественно, так и качественно, нарастив линейку продуктов. енной молодняк.
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§ Солнышко
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 20.09.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие молодцы! Я очень понимаю. Козочки это супер. И сыр отличный получается. Тоже думаю уехать в деревню недалеко от города, коров еще завести. А то мое городское хозяйство уже маловато для меня стало. :-)
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§ pandit
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 20.09.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Галина Черная.
"ЗАПИСКИ КОЗЫ"
4 июля 2018 г.

Я негодую. Третий день негодую. Не ем даже ничего почти. Ну, травы вязанку, пару веников, концентратов немного и полкило яблок. Воду сегодня даже пить не стала. Полведра только выпила и все. В остальное нагадила. Потому что негодую.
Третьего дня она такая говорит: “Девки! Радуйтесь! К вам жених едет!”
Хоспади! Жених! А я вся в золе! Вымя в золе, хвост в золе, даже спина в золе! Положа копыто на рубец, скажу честно, что не в золе только правое ухо было. И то не все. С краешку чистое только, сантиметр где-то. Все остальное в золе.
Да, ладно я! Я хоть отряхнуться успела. Маруся вообще вся в гудроне из-под забора вылезла. А тут жених!
Идите, говорит, встречайте производителя.
Да чего там идите! Тут бежать надо!
Как я ломанусь сквозь забор!
Сама бегу, сама вымя об лопухи вытираю. Пару роз зажевала на ходу для свежего дыхания. Я с утра просто лук ела. Немного. Полгрядки пообкусала слегка. Но, мало ли не выветрилось.
Прибежала, вымя поправила, стою вся красивая, жду.
Гляжу, в конце улицы машина показалась. И сердце прям так застучало! Прям застучало. Знаете, как застучало? НЕДОВЕРЧИВО!
Не. Я, конечно, многое ожидала увидеть. Но не Daewoo Matiz!
Все, думаю. Разувайся, девка, из сандалей. Кина не будет, кинщик спился.
Вон, говорит, едет!
А я не слепая! Я вижу, что едет! В Daewoo Matiz. Производитель. Я одного не понимаю, он к нам частями, что ли едет??? Голову и ноги сейчас привезут, а остальное на днях закинут???
Не скажу, что наконец-то, но доехали. Выносят. Переноску кошачью.
Мне прям поплохело. Я, говорю, граждане хорошие, вы адресом ошиблись, мы блохарей не заказывали! У нас своих еще мыши не доели! Оно у вас поди еще только в силикогель гадить привыкло, несите его отсюда!
А наша малохольная радуется, руками машет, как-будто у нее оба полушария с левой резьбой.
Достает.
Я прям на седалищный бугор так и села. Производитель! Не. Не так. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!! Я глаз прищурила, заценила. Могуч! Килограмма 3. Максимум 3150.
Я, говорю, любимая ты наша, многоуважаемая провокация козьей истерики, это, говорю, кто??? Я, говорю, три охоты пропустила, у меня с чувством юмора большие напряги случаются, это, говорю, что за милейшее недоразумение? И почем нынче этот разбавленный опиум для народа? Я, говорю, где ты этот неликвид нахапала? В Пятерочке? По акции? На сэкономленные бонусы? В молочном отделе в коробке с просроченным йогуртом лежал?
А она радостная, хватает этого чикембрика и домой тащит.
Ты, говорит, Белка, самая удойная, тебе жениха на ноги и поднимать. Серьезно? Мне? А за какие такие заслуги у подъезда стоит Воронок???
Как только язык-то повернулся этого гнома женихом назвать!
Чихую корми, кошаков корми, теперь еще и этого корми! Тьфу!
Тьфу еще раз!
Третий день негодую. Молоко жму, в кормушку гажу, жОниху люлей отвешиваю.
У вас дочка подрастает, скоро замуж соберется, вы ей это, жениха-то приглядели??? А, что? Пора бы. Они в ясельной группе такие все забавные! Берите уже! Вместе с соской и горошком. Пока вырастите, пока воспитаете, там, глядишь и свадьба не за горами!
Бегите, говорит, жениха встречать!
Лохотронщица!
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§ 211
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4647
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальные люди едут из села в город однако, берут ипотеки на 25 лет, платят банкам, коммунальным монополистам, ПКСКовцам, и другим пофигистам, включая ДПС, живут в своих четырех стенах на пятых этажах и радуются жизни, не выходя из квартиры в интернете..
Тут же просто Немыслимое..
Что завтра детишки скажут, зачем мол нас в деревню перевезли, ведь все уже их сверсники будут гаратскими Пижонами..
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§ Sniper
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
Sniper


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Сообщений: 526
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
ормальные люди едут из села в город однако, берут ипотеки на 25 лет, платят банкам, коммунальным монополистам, ПКСКовцам, и другим пофигис

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669

Расшифруй, что хотел сказать? Можно попроще и с матюками (((((
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§ Sniper
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
завтра детишки скажут, зачем

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=635&storyid=24669

а ты, подумал, что твой кадр, про тебя и твой род занятий скажет своим одноклассникам? Дети они все подмечают в своих родителях. И хорошее и плохое. Наверное, скажет мой папа погиб геройски на войне!)))))
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§ arman_kst
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.09.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно сдавать квартиру и поехать в село. Пожить. А когда старыми станете, переедете назад. Ну или детям оставите. Пока же будете жить на те деньги, что сдаете. Плюс хозяйство. Плюс работа в селе. Достоино жить будете
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