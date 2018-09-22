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§ NG.kz
Очень длинная очередь на границе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое вчера, 21 сентября, на подъезде к пункту пропуска "Бугристое", что на границе России и Казахстана, на редакционный WhatsApp "НГ" прислал пользователь сайта Виталий.
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§ 211
Re: Очень длинная очередь на границе
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4640
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут все просто, Россия опять нашла яд у нашего производителя сметаны или нашла Украинские товары в каком то грузовике, едущим в Казахстан, и теперь там все заблокировали..
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§ yudjin
Re: Очень длинная очередь на границе
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5519
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.09.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тут все просто, Россия опять нашла

та не... в России хоть что-то производят и даже могут продать соседям...
А у нас кроме понтов мало что производят...
такая вот рухнама, однако...
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§ 211
Очень длинная очередь на границе
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4640
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

та не... в России хоть что-то производят и даже могут продать соседям

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779642&topic_id=35608&forumid=1&1537601863

Нет.
Они защитили свой рынок пошлинами и наш от всего мира тоже..
Благодаря этому сахар как написали недавно в Караване повысится в цене на 70 процентов для нас..
Зато будет российский..
Может это и хорошо, но нам следовало бы от российских товаров так же защититься..
Как и они от нас..
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