211 Что так сердце растревожено... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4640

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:41 Цитата: kbkz1980:

А зачем тебе он ?

Суточный маниторинг АД делают в опред.случаях.

За исследование 20 тыс.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779635&topic_id=35607&forumid=1#779635 А зачем тебе он ?Суточный маниторинг АД делают в опред.случаях.За исследование 20 тыс.Источник:

Мне чтоб самому.

Делали бесплатно, вот и терпел.

Ну и знать, буду, но наверно уже не я, сердце виновато было или еще что то..