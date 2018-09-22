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§ NG.kz
Что так сердце растревожено...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если человек чувствует неритмичное сердцебиение, это не всегда аритмия. Сейчас у многих электронные тонометры, которые показывают значок пульса, и если часто этот показатель выше нормы, то это повод позаботиться о своем здоровье.
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§ 211
Что так сердце растревожено...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4640
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне назначали суточное исследование..
Ну скажу блин, как этот аппарат воняет другими людьми, и не помоешь ведь и не постираешь..
Всю ночь ворочался и было наверно искривленное личико от брезгливости..
Но ниче не поделать..
Интересно, эти аппараты дорогие?

[Исправлено: 211, 22.09.2018 - 12:20]
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§ kbkz1980
Что так сердце растревожено...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.09.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем тебе он ?
Суточный маниторинг АД делают в опред.случаях.
За исследование 20 тыс.
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§ 211
Что так сердце растревожено...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4640
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А зачем тебе он ?
Суточный маниторинг АД делают в опред.случаях.
За исследование 20 тыс.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779635&topic_id=35607&forumid=1#779635

Мне чтоб самому.
Делали бесплатно, вот и терпел.
Ну и знать, буду, но наверно уже не я, сердце виновато было или еще что то..
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§ elektron
Что так сердце растревожено...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1953
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.09.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно и просто давление померить. Может даже не корвалол или ещё чего нужно. Достаточно понизить давление, до нормы и усё ;-)

[Исправлено: elektron, 22.09.2018 - 07:44]
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