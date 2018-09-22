211 Re: Школьное образование #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4628

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:15 Как я помню, нам в восьмом, а по ихнему это в девятом, было вообще впадлу носить учебники, тем не менее я лучше всех в классе закончил школу в десятом..

Тем более сейчас, в век интернета.

Так что не в присутствии отсутствии учебников дело..