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§ NG.kz
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объемы нетто-продаж рублей обменниками уменьшаются уже третий месяц подряд. Среди регионов РК по объему нетто-продаж российских рублей обменными пунктами лидируют области, граничащие с РФ.

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§ Мишаня
Re: Продажи рубля резко снизились в Казахстане
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 595
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.09.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Два рубля тогда им дать тоже нужно название?
Вместо тары?
По моему это чушь какая

Двум рублям и давай название нетто, сегодня. А трем рублям брутто, но вчера :lol:
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§ 211
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4628
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
сегодня. А трем рублям брутто, но вчера

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779602&topic_id=35593&forumid=1#779602

Да уш.
Вчера пять рублей, но с бутылкой водки, сегодня три рубля без нее..
Выбора как обычно нет..
Профайл
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