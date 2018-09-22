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§ NG.kz
Школьное образование
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень часто пишут, что школы обеспечены учебниками, но тут у нас возникла непонятная ситуация - учебник по физике и алгебре за 9 класс дочке (как и многим ученикам 2 школы) не выдали... Но это все ерунда - их и купить невозможно
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§ 211
Re: Школьное образование
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4628
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я помню, нам в восьмом, а по ихнему это в девятом, было вообще впадлу носить учебники, тем не менее я лучше всех в классе закончил школу в десятом..
Тем более сейчас, в век интернета.
Так что не в присутствии отсутствии учебников дело..
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§ dandiv
Re: Школьное образование
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 22.09.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тем более сейчас, в век интернета.

Не совсем понял... эти учебники я не могу найти в интернете, чтобы скачать
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