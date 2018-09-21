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§ NG.kz
Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии отремонтированной улицы прислал на вотсап "НГ" пользователь Виктор.

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§ elektron
Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
Если это ремонт только покрытия на улице, то вполне возможно без проектаИсточник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32360#779587

Ну допустим, что где то в частном секторе такое и возможно.
Но как можно проводить подобные работы на улице с коммуникациями?... Цитата:
ГИП:
Если работы проведены в соответствии с дефектной ведомостью и сметой где не была предусмотрена корректировка высоты колодцев с восстановлением разрушенных элементов колодцев, то вполне возможно, что приняли все работы которые были предусмотрены договором.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32360#779587

Как такое вообще возможно без согласования с соответствующими организациями?
Ничего личного, просто ступор...
понимая ка Юджин был прав про тех, кто в акимате сидит
8-)
ПС: Хотя енот его поправил, в теме про остановки вроде было :oops: Тоже не могу просто не согласится :lol:

[Исправлено: elektron, 21.09.2018 - 15:48]
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§ olegggon
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 921
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 22.09.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, есть всякие СНИПы-мипы, дефектные ведомости и т. д, но так же есть и безопасность дорожного движения и эти дороги совсем не соответствуют безопасности движения и не соответствуют здравому смыслу...
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