



Ну вот уже маленько включил. Сколь всего было и осталось в "чистом" виде - это и есть брутто и нетто, не только веса, но и всего что угодно.



[Исправлено: Сыкымы, 21.09.2018 - 18:02]

Если мы говорим о том сколько было и сколько осталосьЦитата: