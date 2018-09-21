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≡ Ситуацию с побегом особо опасного преступника из Кыргызстана прокомментировали в ДУИС Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ситуацию с побегом особо опасного преступника из Кыргызстана прокомментировали в ДУИС Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33759
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бекмурзаев был неоднократно судим за разбой, изнасилование и грабеж. В 2017 году был задержан в Казахстане. МВД Киргизии просило об экстрадиции рецидивиста, но, согласно решению суда, его отправили в колонию-поселение Жамбылской области.
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§ 211
Re: Ситуацию с побегом особо опасного преступника из Кыргызстана...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4625
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то кто то конкретно гонит..
Если он Особо, подчеркиваю, Особо опасен, то с какого перепуга его посадили просто в колонию поселение на пол года?
Не иначе как приписали того, чего небыло..
Ога, сейчас еще окажется что он состоял в террористической группировке..
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§ 211
Ситуацию с побегом особо опасного преступника из Кыргызстана прокомментировали в ДУИС Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4625
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Либо он кого то подкупил в правоохранительной системе и получил колонию, подумать только, на 6 месяцев..
А это уже нужно проверить на акт помощи террористу эти самые правоохранительные органы..
И наказать по полной, до самого верха!
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§ elektron
Re: Ситуацию с побегом особо опасного преступника из Кыргызстана...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но потом сбежал из тюрьмы, опубликовал сегодня, 21 сентября, российский сайт ИА REGNUM.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933
Вроде и НГ писали об этом?

Но побег от нас он не совершал. Он убыл от нас по экспедиционному аресту в Жамбылскую область, из колонии которой и сбежал.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933

Опять нурлыкунство? какая разница где и откуда? Не одна ли система?

В 2017 году был задержан в Казахстане. МВД Киргизии просило об экстрадиции рецидивиста, но, согласно решению суда, его отправили в колонию-поселение Жамбылской области. Оттуда он сбежал, вернулся в Киргизию и создал новую преступную организацию.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933

Да вот где самый гуманный суд мира, рецидивиста, на поселение. С последствиями..
Да Марик, тут я с тобой, не пойнять такого действия

Он не сбежал. Это уклонение от отбывания наказания, то есть он ушел из колонии-поселения. Законодательством это называется уклонение, не побег. Побег – это из закрытой зоны, а в данном случае – уклонение, - прокомментировал корреспонденту Sputnik.kz ситуацию с Бекмуразевым руководитель пресс-службы Комитета МВД Казахстана Галымжан ХАСЕНОВ.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933
Во как, это не побег вовсе, а всего навсего уклонение с прогулкой и с автоматом? Чешерно однако просто отгуливать можно!
Может там самих комментаторов таких ту да же отправить, для профилактики!
Ну одуффанчик просто
Позже на сайте Sputnik.kz появился комментарий представителя КУИС по этому поводу. Бекмурзаев был неоднократно судим за разбой, изнасилование и грабеж. В 2017 году был задержан в Казахстане. МВД Киргизии просило об экстрадиции рецидивиста, но, согласно решению суда, его отправили в колонию-поселение Жамбылской области. Оттуда он сбежал, вернулся в Киргизию и создал новую преступную организацию.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933
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§ elektron
Ситуацию с побегом особо опасного преступника из Кыргызстана прокомментировали в ДУИС Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Написали бы сразу просто чей сынок или племянничек, или зятёк и усё понятно :lol: :-P
Нормальный смертный давно бы уже под "прессом" собственных признаний загнулся бы

[Исправлено: elektron, 21.09.2018 - 18:02]
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