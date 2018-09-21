elektron Re: Ситуацию с побегом особо опасного преступника из Кыргызстана... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1949

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:53 но потом сбежал из тюрьмы, опубликовал сегодня, 21 сентября, российский сайт ИА REGNUM.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933

Вроде и НГ писали об этом?



Но побег от нас он не совершал. Он убыл от нас по экспедиционному аресту в Жамбылскую область, из колонии которой и сбежал.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933



Опять нурлыкунство? какая разница где и откуда? Не одна ли система?



В 2017 году был задержан в Казахстане. МВД Киргизии просило об экстрадиции рецидивиста, но, согласно решению суда, его отправили в колонию-поселение Жамбылской области. Оттуда он сбежал, вернулся в Киргизию и создал новую преступную организацию.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933



Да вот где самый гуманный суд мира, рецидивиста, на поселение. С последствиями..

Да Марик, тут я с тобой, не пойнять такого действия



Он не сбежал. Это уклонение от отбывания наказания, то есть он ушел из колонии-поселения. Законодательством это называется уклонение, не побег. Побег – это из закрытой зоны, а в данном случае – уклонение, - прокомментировал корреспонденту Sputnik.kz ситуацию с Бекмуразевым руководитель пресс-службы Комитета МВД Казахстана Галымжан ХАСЕНОВ.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933

Во как, это не побег вовсе, а всего навсего уклонение с прогулкой и с автоматом? Чешерно однако просто отгуливать можно!

Может там самих комментаторов таких ту да же отправить, для профилактики!

Ну одуффанчик просто

Позже на сайте Sputnik.kz появился комментарий представителя КУИС по этому поводу. Бекмурзаев был неоднократно судим за разбой, изнасилование и грабеж. В 2017 году был задержан в Казахстане. МВД Киргизии просило об экстрадиции рецидивиста, но, согласно решению суда, его отправили в колонию-поселение Жамбылской области. Оттуда он сбежал, вернулся в Киргизию и создал новую преступную организацию.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32361?1537547933