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Страница 899 из 899«1...897898899
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Зеленые не возмущаются и не ходят с транспарантами вокруг тех, кто есть коняшку?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779265&topic_id=25576&forumid=2#779265

Марик, зелёным - всёравно.у них другие задачи.
Тут есть ещё защитники животных и зверей.
Скоро запретят комаров - убивать... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этих, уже из кафе - везут, усталых.

Наверное по Стейку - съели?... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4625
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и сегодня начинаем делать огонек с Хреном и какой то древней мясорубкой..



У нашего Мулинекса гайку отрубило, завтра вроде запчасть придет..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4625
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.09.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через некоторое время..
Ни помидоров и ни Крена..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, хрен всю простуду - выгоняет
из организма.Говорил Барбаре - кушай
хрен. Не слушала меня. Теперь болеет,
а я нет... :-o :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, а кто хрен крутил,через мясорубку?
Возлюбленной такую работу - не доверяй.
Может ей - нельзя. Плакал?Когда крутил... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4625
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осень..
Вороны под дождем собираются в стаи и улетают..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4625
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Возлюбленной такую работу - не доверяй.
Может ей - нельзя. Пл

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=779579&order=0&viewmode=flat&pid=779414&forumid=2#779579

Прокрутила, я то мушчина, не мое это дело, крутить..
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
не мое это дело, крутить

Вот мушчинки то пошли, не моё это дело :-x
Не то чо раньше?
Как в анекдоте...
Вань, ты коня на скаку остановишь?
-Нет
-В горящую избу войдешь?
-Нет.
-Вот за что я тебя уважаю, Вань, так это за то, что ты не баба…

:lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4625
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
не моё это дело

Да вот, сегодня уже гайку купил, которая сломалась, теперь будет такая..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осень,дождь - идёт, почти ливень.

Ливнёвка пока справляется... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какраз во время дождя был в пути.

Вот такие "штуки" падали с деревьев-
на машину. Громко - стучат... :lol: :oops:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4625
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На красный лук похоже..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
На красный лук похоже..

В принципе - да.Цитата:
drakon:
Вот такие "штуки" падали с деревьев-

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779595&topic_id=25576&forumid=2#779595

Но лук то на деревьях - не растёт.

Каштаны - это, Марик. Пацанята их собирают
и сдают в Аптеку. Мазь из них делают,
Каштановую. Помогает от заболевания
Вен,очень хорошо... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Каштаны - это, Марик. Пацанята Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779597&topic_id=25576&forumid=2&1537550522

Стареешь, не каштаны , а орехи каштана ;-)
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