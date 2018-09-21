elektron Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1945

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:43 Цитата: ГИП:

Если это ремонт только покрытия на улице, то вполне возможно без проектаИсточник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32360#779587 Если это ремонт только покрытия на улице, то вполне возможно без проектаИсточник:

Ну допустим, что где то в частном секторе такое и возможно.

Но как можно проводить подобные работы на улице с коммуникациями?... Цитата: ГИП:

Если работы проведены в соответствии с дефектной ведомостью и сметой где не была предусмотрена корректировка высоты колодцев с восстановлением разрушенных элементов колодцев, то вполне возможно, что приняли все работы которые были предусмотрены договором.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32360#779587 Если работы проведены в соответствии с дефектной ведомостью и сметой где не была предусмотрена корректировка высоты колодцев с восстановлением разрушенных элементов колодцев, то вполне возможно, что приняли все работы которые были предусмотрены договором.Источник:

Как такое вообще возможно без согласования с соответствующими организациями?

Ничего личного, просто ступор...

понимая ка Юджин был прав про тех, кто в акимате сидит



ПС: Хотя енот его поправил, в теме про остановки вроде было Тоже не могу просто не согласится



[Исправлено: elektron, 21.09.2018 - 15:48]