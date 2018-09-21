Цитата: olegggon:

кто принимал на работу в ЖКХ (наверно эта структура платила за дорогу)слепого человека? Если это всё не так, тогда налицо голимая коррупция: подрядчик забашлял принимающим за подписание актов. Иначе не укладывается в голове как можно такое было сделать?

Для начала нужно ознакомится с проектом ремонта этой улицы (если такой существует) или дефектной сметой от акимата на ремонт этой улицы, если ремонт улицы осуществлялся без проекта.

Не исключено, что объемами работ по дефектной смете, не была предусмотрена корректировка высоты существующих колодцев, расположенных на проезжей части этой улицы. Вот подрядчик всё и оставил как есть, создав при этом аварийную ситуацию на этой улице.

Если в смете (то бишь и в договоре подряда) на ремонт улицы, отсутствовали позиции по корректировке высоты существующих колодцев инженерных сетей с включением работ по устройству отсутствующих на колодцах разгрузочных плит (плит перекрытия), крышек люков с обечайками, то в создании аварийной ситуации на этой улице виноват акимат. Подрядчик произвёл работы в объемах предусмотренных договором



А сейчас только приходится догадываться, чья это вина, акимата который не предусмотрел соответствующих работ или подрядчика который не сделал все предусмотренные договором работы.



Цитата: elektron:

есть СНиП и другие нормативы, на проведение подобных мероприятий.

Такими темпами скоро "аульные" "специ" город в аул превратят.

Судя по всему у заказчиков ремонтов и реконструкций улиц такие "специ" и остались.



[Исправлено: ГИП, 21.09.2018 - 17:19]