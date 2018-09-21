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§ NG.kz
Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии отремонтированной улицы прислал на вотсап "НГ" пользователь Виктор.

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§ ША -ХИ-НЯ
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
ША -ХИ-НЯ


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 21.09.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: И это они наверное думают правильно сделали ,,Надо фотки их тут выставлять !! Страна должна знать своих героев !!
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* drakon
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что это за Рыба,лежит? На Первом фото?... :lol:
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§ 211
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4622
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну главно деньги не украли через акимат, сколько было, на все и сделали..
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§ Сыкымы
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что это за Рыба,лежит? На Первом фото?...

Третье фото - фото этой "рыбы" с обратной - стороны.. ;-)
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§ Сыкымы
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
сколько было, на все и сделали..

Мож, наоборот? Сколь осталось - на столько и сделали?
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§ Dron
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 21.09.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что это за Рыба,лежит? На Первом фото?...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32360

Вроде бы это сом, но возможно я и ошибаюсь. Не очень хорошо разбираюсь в рыбах :lol:
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* drakon
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Вроде бы это сом

Мне тоже показалось - Сом.
Но надо смотреть 3 фото,
так сказал Сыкымы. Там он
уже - выпотрошенный... :lol:
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§ olegggon
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 920
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 21.09.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то же принимает эти дороги? Если только он не абсолютно слепой человек. Тогда вопрос, кто принимал на работу в ЖКХ (наверно эта структура платила за дорогу)слепого человека? Если это всё не так, тогда налицо голимая коррупция: подрядчик забашлял принимающим за подписание актов. Иначе не укладывается в голове как можно такое было сделать?
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§ elektron
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1945
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Кто-то же принимает эти дороги?Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32360?1537535820

Кто заказывает, тот и принимает. Янговича тут не хватает. :-x
потому как есть СНиП и другие нормативы, на проведение подобных мероприятий.
Такими темпами скоро "аульные" "специ" город в аул превратят. 8-)
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§ ША -ХИ-НЯ
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
ША -ХИ-НЯ


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 21.09.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Степь должна быть степью,, и по вырубали деревья в городе ,,))) :lol: :lol: :lol:
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§ ГИП
Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 21.09.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
кто принимал на работу в ЖКХ (наверно эта структура платила за дорогу)слепого человека? Если это всё не так, тогда налицо голимая коррупция: подрядчик забашлял принимающим за подписание актов. Иначе не укладывается в голове как можно такое было сделать?

Для начала нужно ознакомится с проектом ремонта этой улицы (если такой существует) или дефектной сметой от акимата на ремонт этой улицы, если ремонт улицы осуществлялся без проекта.
Не исключено, что объемами работ по дефектной смете, не была предусмотрена корректировка высоты существующих колодцев, расположенных на проезжей части этой улицы. Вот подрядчик всё и оставил как есть, создав при этом аварийную ситуацию на этой улице.
Если в смете (то бишь и в договоре подряда) на ремонт улицы, отсутствовали позиции по корректировке высоты существующих колодцев инженерных сетей с включением работ по устройству отсутствующих на колодцах разгрузочных плит (плит перекрытия), крышек люков с обечайками, то в создании аварийной ситуации на этой улице виноват акимат. Подрядчик произвёл работы в объемах предусмотренных договором

А сейчас только приходится догадываться, чья это вина, акимата который не предусмотрел соответствующих работ или подрядчика который не сделал все предусмотренные договором работы.

Цитата:
elektron:
есть СНиП и другие нормативы, на проведение подобных мероприятий.
Такими темпами скоро "аульные" "специ" город в аул превратят.

Судя по всему у заказчиков ремонтов и реконструкций улиц такие "специ" и остались. :-o

[Исправлено: ГИП, 21.09.2018 - 17:19]
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§ elektron
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1945
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
если ремонт улицы осуществлялся без проекта. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32360?1537540041

А что сегодня и такое возможно?
Цитата:
ГИП:
Не исключено, что объемами работ по дефектной смете, не была предусмотрена корректировка высоты существующих колодцев, Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32360?1537540041

Не исключено!? Ну и прочее Вами сказанное, не исключено.
Но как минимум "приёмщик" работ, должен же был енто как ти согласовати! :lol:
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§ elektron
Re: Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1945
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подрядчик имеем в виду ;-) под "приёмщиком"
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§ ГИП
Вот так отремонтировали улицу Лизы Чайкиной в Костанае
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 21.09.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А что сегодня и такое возможно?

Если это ремонт только покрытия на улице, то вполне возможно без проекта. Составляется дефектная ведомость и подготавливается смета со стоимостью такого ремонта.

Цитата:
elektron:
Но как минимум "приёмщик" работ, должен же был енто как ти согласовати!

Если работы проведены в соответствии с дефектной ведомостью и сметой где не была предусмотрена корректировка высоты колодцев с восстановлением разрушенных элементов колодцев, то вполне возможно, что приняли все работы которые были предусмотрены договором.
Вопрос действительно спорный, для этого нужно ознакомится с предусмотренными договором объемами работ на этой улице. Вполне возможно что заказчик про колодцы забыл
:oops:

Цитата:
elektron:
подрядчик имеем в виду под "приёмщиком"


:lol: :lol: :lol: ;-)
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