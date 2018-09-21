bgb Re: «Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4066

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:04 жаль, что поздно узнал и пропустил.

Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32352?1537516757 К нам подошел диджей и с улыбкой сказал: «Вам повезло, что вы остались живы!». Источник:

не верю!

там к любой вере относятся так же терпимо, даже не менее терпимо, чем у нас.

страна живет туризмом, историей и археологией. там постоянно проживающих иностранцев больше, чем у нас.

были бы египтяне упертыми радикалами, так никто бы туда и ездил...