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≡ «Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы умеете тепло встречать!» - группа Mezzo впервые выступила в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы умеете тепло встречать!» - группа Mezzo впервые выступила в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концерт казахстанской группы Mezzo прошел вечером 20 сентября на сцене областной филармонии. Исполнители сразу назвали его особенным, потому что двое солистов оказались нашими земляками, о чем радостно сообщили с большой сцены.
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§ bgb
Re: «Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4066
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 21.09.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль, что поздно узнал и пропустил.
Цитата:
К нам подошел диджей и с улыбкой сказал: «Вам повезло, что вы остались живы!». Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32352?1537516757

не верю!
там к любой вере относятся так же терпимо, даже не менее терпимо, чем у нас.
страна живет туризмом, историей и археологией. там постоянно проживающих иностранцев больше, чем у нас.
были бы египтяне упертыми радикалами, так никто бы туда и ездил...
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§ 211
Re: «Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4622
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я тоже пою хорошо чужие песенки..
Вот интересно они платят авторам перепетых песен или откровенно используют контрафактное пение так сказать?
По моему это уголовно наказуемо..
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§ 211
Re: «Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4622
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из перепевок мне нравится конечно же Минаев..
Вояж вояж даже вспомнить..
Спец настоящий..
Лебединский спец..
Озон перепевал..
Но тут я чего то не вижу профессионального..
Так, на Киркорова стараются быть похожими..
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§ Sniper
«Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы умеете тепло встречать!» - группа Mezzo впервые выступила в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
контрафактное пение так сказать?
По моему это уголовно наказуемо..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779530&topic_id=35595&forumid=1#779530

а что такое картофельное пение?
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§ amduscias
Re: «Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6291
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.09.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но тут я чего то не вижу профессионального..


А что Вы, как профессионал во всём, можете сказать про фуги Баха?
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§ 211
«Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы умеете тепло встречать!» - группа Mezzo впервые выступила в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4622
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
как профессионал во всём, можете сказать про фуги Баха?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779541&topic_id=35595&forumid=1#779541

Нет, я не певец профессионал, потому говорить про фуги буги не имею право, но как профессиональный комментатор, могу осудить тех, кто перепевками занимается не должным, не профессиональным образом..
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§ Vital
Re: «Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6173
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.09.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шлак . Хотя по фото женщины в экстазе.)))
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§ Menden1968
Re: «Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, я не певец профессионал.....

Да не скромничай спойже хоть нам...мы тебя послушаем....
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§ 211
«Чем дальше к северу, тем публика была холоднее, но вы умеете тепло встречать!» - группа Mezzo впервые выступила в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4622
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Да не скромничай спойже хоть нам...мы тебя послушаем

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779577&topic_id=35595&forumid=1#779577

Ну уже сколько песенок тут я оставил, не счесть..
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