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≡ В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две лавочки с USB-разъёмами для зарядки мобильных телефонов установили в Центральном сквере Костаная около недели назад.
Энергию для подзарядки "умная" скамейка получает при помощи солнечной батареи.
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§ Сыкымы
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там вся скамейка с доставкой максимум на 100 000. Две на пробу подарили, понравятся - будут закупать по 600 000. Думаю, что - понравятся... 8-)

[Исправлено: Сыкымы, 21.09.2018 - 17:52]
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