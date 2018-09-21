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≡ В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две лавочки с USB-разъёмами для зарядки мобильных телефонов установили в Центральном сквере Костаная около недели назад.
Энергию для подзарядки "умная" скамейка получает при помощи солнечной батареи.
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§ Йцукен
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 21.09.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вангую, наши варвары сломают через месяц.
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§ yudjin
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.09.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пока мы ждали ответ на запрос, заметили, что напротив областного акимата появилась ещё одна смарт-скамейка.

Не одна, а две такие... другая на другой стороне голубятни.

Цитата:
В отделе ЖКХ не смогли ответить на вопрос, кто устанавливал эту скамью.

А они вообще хоть за что-то сказать могут?
К примеру, для чего эта шахматная доска на режущей глаз кровавой, т.е.бордовой, одноцветной по всему центру брусчатке?


для красоты или всё же игры? а где тогда шахматы?
Может в городе начнут проводить массовые сеансы шахматистов?

[Исправлено: yudjin, 21.09.2018 - 14:37]
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§ Тимур Гафуров
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 384
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 21.09.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Не одна, а две такие..

Исправили. Спасибо
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* olegggon
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 21.09.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Тарана-Байтурсынова знаки "пешеходный переход" нормальные поставили. С подсветкой. С солнечнымм панелями. Вот таких бы побольше.
А эти лавочки как наши климатические условия условия переносят? Я что то думаю что долго они не протянут.
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§ Сергей_я
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2579
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.09.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
С подсветкой. С солнечнымм панелями.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32354

кто обслуживать то будет? Сломается после очередного дождя/мороза и все. Что было, что не было.
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§ elektron
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1939
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полторы тысячи евро? За доску на ножках (скамейку), с АКБ, солнечной панелью и блоком питания? Не слабо так. Тоже может подрядиться на пару скамеек? Буду по 1000 евро за две штуки продавать.... :lol: 8-)
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§ 211
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь нужно поставить там рядом пост полиции..
Кучу видеокамер, смотрящего..
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§ Victor Yang
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10940
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.09.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Полторы тысячи евро? За доску на ножках (скамейку), с АКБ, солнечной панелью и блоком питания? Н

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779511&topic_id=35596&forumid=1&1537522035

Там 90% стоимости - солнечная панель.
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§ elektron
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1939
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Watt-Solarmodule-Bausatz-Laderegler/dp/B013TYJ2IE/ref=sr_1_5/261-6549035-8730554?ie=UTF8&qid=1537522530&sr=8-5&keywords=solarpanel+12v+batterie

100ваттной за 100 евриков вполне хватит, да ещё и на LED освещение останется, или 150ваттную, стразу как минимум 2-3 скамейки тоже выше крыше хватит. :lol: С освещением.
На даче 120-ти ваттная с преобразователем на 220 Вольт стоит. Хватает и на LED освещения и на лампы дневного света и на мобильный холодильник с телевизором и на зарядку всего и вся. Правда 2 АКБ стоит (для ночного пользования). Весь сет в ебейке за 150 евриков брал. ;-)

[Исправлено: elektron, 21.09.2018 - 11:56]
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§ Sniper
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Вангую, наши варвары сломают через месяц.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779514&topic_id=35596&forumid=1#779514

мне на даче нужна такая скамейка. Электричества нет. Раньше было. Председатель общества сказал. Давайте я сниму на вашей улице провода и увезу столбы, пока их у вас не украли. ))))))))))))))))))))))) Приму эту скамейку с доставкой за десять тысяч теньге. Время пошло. :-) :-( ;-) :lol:
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§ лимон
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 803
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скока-скока? 600тыс за скамейку с такой махонькой панелькой?
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§ elektron
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1939
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Приму эту скамейку с доставкой за десять тысяч теньге. Время пошло. Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35596&post_id=779519&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#779519

https://satu.kz/p35472608-solnechnaya-batareya-100.html?_openstat=kz_prosale%3B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%3B%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F+100+%D0%92%D1%82+%2812+%D0%92%29+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%3Bcatalog
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§ 211
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну накрутил предпринимашка немного, что с того?
Он не украл же..
Зато аким не трясет его теперь..
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§ Маркс
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело даже не в том, что это оборудование скоро сломается или его сломают хулиганы. Не в том, что оно дорого стоит и его может кто-нибудь спереть, потому что к каждой лавочке охранника не поставишь. Дело в том, что деньги потрачены не государственные, а некоего спонсора и поэтому нам с вами вроде как не о чем беспокоиться. Но никто же не спросил у спонсора, хватает ли зарплаты его работникам, получают ли они социальный пакет или давно уже сидят положив зубы на пустую полку.

А может быть спонсор взвинтил цены на свои услуги и мы с вами вынуждены теперь покупать их по завышенной цене и это наши денежки теперь производят электричество в четырех лавочках. А может быть таким образом оказывают услугу тому, кому нужна галочка в отчете о цифровизации и от него потом тоже получат взамен некий неденежный бонус, на котором сделают деньги, которые потом отмоют подобным образом.

Ну и конечно же, за такие бабки можно было бы обеспечить зарядки устройств всем посетителям парка и его окрестностей обычным электричеством, не прибегая к столь затратному способу. К тому же все эти устройства ввезены из-за рубежа, как и запчасти для них, а значит опять мы поддержали своими деньгами заграницу вместо того, чтобы сделать что-то свое.

Честнее этой цифровизации была бы установка какого-нибудь ножного или ручного генератора электроэнергии, чтобы нуждающиеся крутили педали, бесплатно заряжая свои айфоны. Отправил сообщение и заодно получил пользу для здоровья. И соорудить эти генераторы можно было бы из местного оборудования, не прибегая к зарубежным поставкам. Да и вандалам с их коллегами воришками было бы посложнее уконтропупить эти устройства, в отличие от нежных солнечных панелей.
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