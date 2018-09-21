





(Полноправные пользователи) Сообщений: 119

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 17:47 Дело даже не в том, что это оборудование скоро сломается или его сломают хулиганы. Не в том, что оно дорого стоит и его может кто-нибудь спереть, потому что к каждой лавочке охранника не поставишь. Дело в том, что деньги потрачены не государственные, а некоего спонсора и поэтому нам с вами вроде как не о чем беспокоиться. Но никто же не спросил у спонсора, хватает ли зарплаты его работникам, получают ли они социальный пакет или давно уже сидят положив зубы на пустую полку.



А может быть спонсор взвинтил цены на свои услуги и мы с вами вынуждены теперь покупать их по завышенной цене и это наши денежки теперь производят электричество в четырех лавочках. А может быть таким образом оказывают услугу тому, кому нужна галочка в отчете о цифровизации и от него потом тоже получат взамен некий неденежный бонус, на котором сделают деньги, которые потом отмоют подобным образом.



Ну и конечно же, за такие бабки можно было бы обеспечить зарядки устройств всем посетителям парка и его окрестностей обычным электричеством, не прибегая к столь затратному способу. К тому же все эти устройства ввезены из-за рубежа, как и запчасти для них, а значит опять мы поддержали своими деньгами заграницу вместо того, чтобы сделать что-то свое.



Честнее этой цифровизации была бы установка какого-нибудь ножного или ручного генератора электроэнергии, чтобы нуждающиеся крутили педали, бесплатно заряжая свои айфоны. Отправил сообщение и заодно получил пользу для здоровья. И соорудить эти генераторы можно было бы из местного оборудования, не прибегая к зарубежным поставкам. Да и вандалам с их коллегами воришками было бы посложнее уконтропупить эти устройства, в отличие от нежных солнечных панелей.