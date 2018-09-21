211 Компенсация 150 тысяч тенге пенсионерам: в ЕНПФ ответили на рассылку #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4616

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:30 Цитата: Сыкымы:

тебя на тот момент пенсионных было 2 с половиной ляма? Или



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779558&topic_id=35601&forumid=1#779558 тебя на тот момент пенсионных было 2 с половиной ляма? ИлиИсточник:

У меня всегда там был столько..

У кого то было и по больше..