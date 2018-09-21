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§ NG.kz
Компенсация 150 тысяч тенге пенсионерам: в ЕНПФ ответили на рассылку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы рассылают в WhatsApp сообщение о том, что якобы фонд возмещает пенсионерам компенсацию в связи с инфляцией. В ЕНПФ назвали информацию из рассылки ложной. И напомнили, что в Казахстане действует государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений.
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§ 211
Re: Компенсация 150 тысяч тенге пенсионерам: в ЕНПФ ответили на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, как взять и раздать наши денешки банкам для разворовывания, это нормально, а как выдать нам компенсацию за воровство, сразу ложь..
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§ Сыкымы
Re: Компенсация 150 тысяч тенге пенсионерам: в ЕНПФ ответили на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
как выдать нам компенсацию за воровство, сразу ложь..

Какую компенсацию? Какое воровство? У тебя стало меньше накоплений? Чё несёшь - сам хоть подумал?
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§ 211
Компенсация 150 тысяч тенге пенсионерам: в ЕНПФ ответили на рассылку
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
тебя стало меньше накоплений?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779548&topic_id=35601&forumid=1#779548

Разумеется в три раза меньше..
Или тогда по курсу 120, два с половиной ляма или сейчас по 360..
Считать то умеешь?
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§ 211
Компенсация 150 тысяч тенге пенсионерам: в ЕНПФ ответили на рассылку
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если те деньги перевести на эти,то получится 20 тысяч долларов..
Что можно сейчас купить на них?
Переводим сегодня, это несчастных 6500 долларами..
Тут никакие 150 тысяч не спасут ситуацию..
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§ Сыкымы
Компенсация 150 тысяч тенге пенсионерам: в ЕНПФ ответили на рассылку
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
два с половиной ляма

У тебя на тот момент пенсионных было 2 с половиной ляма? Или это сейчас у тебя 2 с половиной?
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§ 211
Компенсация 150 тысяч тенге пенсионерам: в ЕНПФ ответили на рассылку
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
тебя на тот момент пенсионных было 2 с половиной ляма? Или

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779558&topic_id=35601&forumid=1#779558

У меня всегда там был столько..
У кого то было и по больше..
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