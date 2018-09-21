/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две лавочки с USB-разъёмами для зарядки мобильных телефонов установили в Центральном сквере Костаная около недели назад.
Энергию для подзарядки "умная" скамейка получает при помощи солнечной батареи.
Читать новость

§ Йцукен
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 21.09.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вангую, наши варвары сломают через месяц.
Профайл

§ yudjin
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5518
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.09.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пока мы ждали ответ на запрос, заметили, что напротив областного акимата появилась ещё одна смарт-скамейка.

Не одна, а две такие... другая на другой стороне голубятни.

Цитата:
В отделе ЖКХ не смогли ответить на вопрос, кто устанавливал эту скамью.

А они вообще хоть за что-то сказать могут?
К примеру, для чего эта шахматная доска на режущей глаз кровавой, т.е.бордовой, одноцветной по всему центру брусчатке?


для красоты или всё же игры? а где тогда шахматы?
Может в городе начнут проводить массовые сеансы шахматистов?

[Исправлено: yudjin, 21.09.2018 - 14:37]
Профайл

§ Тимур Гафуров
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 384
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 21.09.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Не одна, а две такие..

Исправили. Спасибо
Профайл Посетить вебсайт

§ olegggon
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 21.09.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Тарана-Байтурсынова знаки "пешеходный переход" нормальные поставили. С подсветкой. С солнечнымм панелями. Вот таких бы побольше.
А эти лавочки как наши климатические условия условия переносят? Я что то думаю что долго они не протянут.
Профайл

§ Сергей_я
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2579
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.09.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
С подсветкой. С солнечнымм панелями.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32354

кто обслуживать то будет? Сломается после очередного дождя/мороза и все. Что было, что не было.
Профайл

§ elektron
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1938
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полторы тысячи евро? За доску на ножках (скамейку), с АКБ, солнечной панелью и блоком питания? Не слабо так. Тоже может подрядиться на пару скамеек? Буду по 1000 евро за две штуки продавать.... :lol: 8-)
Профайл

§ 211
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4601
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь нужно поставить там рядом пост полиции..
Кучу видеокамер, смотрящего..
Профайл

§ Victor Yang
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10940
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.09.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Полторы тысячи евро? За доску на ножках (скамейку), с АКБ, солнечной панелью и блоком питания? Н

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779511&topic_id=35596&forumid=1&1537522035

Там 90% стоимости - солнечная панель.
Профайл

§ elektron
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1938
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Watt-Solarmodule-Bausatz-Laderegler/dp/B013TYJ2IE/ref=sr_1_5/261-6549035-8730554?ie=UTF8&qid=1537522530&sr=8-5&keywords=solarpanel+12v+batterie
Профайл

§ Sniper
В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.09.18 - 15:42
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* лимон
Re: В 600 000 тенге обошлась спонсору одна умная скамейка в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скока-скока? 600тыс за скамейку с такой махонькой панелькой?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 2
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх