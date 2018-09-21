Цитата: Пока мы ждали ответ на запрос, заметили, что напротив областного акимата появилась ещё одна смарт-скамейка.

Не одна, а две такие... другая на другой стороне голубятни.



Цитата: В отделе ЖКХ не смогли ответить на вопрос, кто устанавливал эту скамью.

А они вообще хоть за что-то сказать могут?

К примеру, для чего эта шахматная доска на режущей глаз кровавой, т.е.бордовой, одноцветной по всему центру брусчатке?





для красоты или всё же игры? а где тогда шахматы?

Может в городе начнут проводить массовые сеансы шахматистов?



[Исправлено: yudjin, 21.09.2018 - 14:37]