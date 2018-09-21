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§ NG.kz
В Костанае установили дорожный знак с подсветкой на солнечной батарейке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото дорожного знака, сделанные вчера вечером, прислал на вотсап "НГ" пользователь НОЧНОЙ ДОЗОР.
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§ 211
Re: В Костанае установили дорожный знак с подсветкой на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо в хозяйстве бы пригодилось, смотрел лампы на таких штуках, дорогие блин..
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