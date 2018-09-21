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§ NG.kz
Можно ли перевозить биту?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интересует вопрос законности перевозки бейсбольной биты - могут ли ее изымать в Казахстане и на каком основании?
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* dandiv
Re: Можно ли перевозить биту?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 656
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 21.09.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Термин Схожее с оружием - что под этим термином скрывается? Брусок или черенок от лопаты похоже на оружие?
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* MedVed820607
Re: Можно ли перевозить биту?
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 21.09.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон гласит так:
"
Статья 7. Запреты, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему
1. На территории Республики Казахстан запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия и патронов к нему:
....
5) кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего, метательного, колюще-режущего действия, за исключением спортивных снарядов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;"
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* MedVed820607
Re: Можно ли перевозить биту?
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 21.09.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
см "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия"
Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года N 339.
П.С. по тексту закона вообще ничего нельзя возить кроме спорт инвентаря. Любую доску можно признать дробящим холодным оружием.
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